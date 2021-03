Au Monopoli sul cluster Covid-19: "La fine del campionato verrà rinviata di 2 settimane"

Come riferito da tuttocalciopuglia.com, l'Au del Monopoli Alessandro Laricchia è intervenuto ad Antenna Sud 13 per un punto della situazione sui suoi, falcidiati dal Covid-19 e a oggi con 23 positività accertate: "Come ben sapete, c'è stato uno tsunami che si è abbattuto sul mondo Monopoli perché sia calciatori che le famiglie sono state coinvolti. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, questa è la notizia più importante. Oggi qualcuno già si è negativizzato, è vero che la strada è lunga ma cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Slittamento della fine della regular season? In via informale ci hanno detto che sicuramente verrà rinviata la fine della regular season di almeno una settimana, se non due anche se io credo che si andrà pure oltre. La variante inglese sta piegando in due le squadre. La situazione in generale non è affatto semplice, sia dal punto di vista economico ma anche emotivo. Perché ogni giorno siamo sottoposti a tanto stress nel sopportare questa situazione".