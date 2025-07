Ufficiale Siracusa, prosegue l'avventura di Di Grazia. L'esterno offensivo confermato anche in C

L’avventura dell’esterno offensivo Andrea Di Grazia con il Siracusa proseguirà anche in Serie C. Lo ha comunicato il club siciliano con una breve nota apparsa sui propri canali social: “Andrea Di Grazia resta a Siracusa. Dopo i gol e le giocate sopraffine nella passata stagione in azzurro, Ciccio sarà con noi anche in Serie C”.

Nella passata stagione l’esperto attaccante ha firmato cinque gol e nove assist in 25 presenze contribuendo al ritorno fra i professionisti del club siciliano. Per lui una lunga esperienza in terza serie con ben 172 presenze e 27 reti e altre 12 gare, con un gol, in Coppa Italia Serie C. Per Di Grazia inoltre ci sono anche 12 presenze in Serie B col Pescara.