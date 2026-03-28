Audace Cerignola, Maiuri: "Crotone sarà una gara difficile ma la squadra sta bene"

Il tecnico dell'Audace Cerignola Vincenzo Maiuri ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Crotone: "La squadra sta bene, sia mentalmente che atleticamente. È sempre stata bene. Siamo in un momento molto positivo. Il Crotone è una partita difficile, ma per me tutte le partite sono difficili. Sarà una sfida complicata per noi, ma anche per loro. La sensazione che ho è che faremo sicuramente una grande partita. Quello che possiamo controllare è preparare una buona prestazione, tenere sotto controllo la situazione. Il risultato poi è una conseguenza, a volte non completamente controllabile. Ci sono partite in cui si fa una buona prestazione e non arriva il risultato, però io sono convinto che la nostra sarà buona. Abbiamo tutto, non ci manca niente per andare lì e disputare una partita gagliarda, coraggiosa e piena di ambizioni.

Quanto sarebbe importante una vittoria? In caso di vittoria sarebbe certamente una spinta importante, ma noi dobbiamo concentrarci solo su quello che sappiamo fare. Dobbiamo mettere in campo lo spirito giusto: tanta voglia di combattere su ogni pallone e tanta passione in ogni azione. Il risultato verrà di conseguenza. Il Crotone è una squadra identitaria, che lavora con lo stesso bravo allenatore da quasi due anni. Conosce molto bene sia la fase offensiva che quella difensiva ed è composta da buoni giocatori. Servirà da parte nostra una partita perfetta sotto tutti i punti di vista: tecnico, tattico, fisico, mentale e di grande appartenenza".

Il finale di stagione? La squadra la vedo bene. Se devo guardare oltre, vedo un gruppo che può continuare a fare bene, se non addirittura meglio. Questo è il nostro obiettivo. Per me erano 33 finali anche le partite precedenti. Altrimenti vorrebbe dire che avrei sbagliato atteggiamento. Anche durante le cinque sconfitte consecutive abbiamo sempre preparato le partite per cercare di vincerle. Non mi piace porre troppo l’accento solo sulle ultime gare. È chiaro che queste sono cinque opportunità importanti, che possono ridare a questo gruppo di lavoro uno spessore molto significativo".