Audace Cerignola, Maiuri esulta: "Vittoria assolutamente meritata per i miei ragazzi"

Dopo il successo contro il Casarano, il tecnico dell'Audace Cerignola Vincenzo Maiuri ha commentato in sala stampa: "Nella prima mezz'ora abbiamo avito diverse palle gol clamorose - riporta tuttocalciopuglia -. Poi, dopo aver subito il pareggio, avremmo potuto rivivere i fantasmi del passato, ma abbiamo reagito bene e questo è un segnale positivo. Si tratta di una vittoria assolutamente meritata per i miei ragazzi".

Sempre nel corso del suo intervento con i media, l'allenatore è tornato anche al dopo gara contro il Cosenza: "Non ero stato capace di dare un'anima. La responsabilità era soltanto mia e non non della squadra che, nonostante tutto, non ha mai tradito la propria identità, al di là risultato ottenuto. E non c'è mai stata nessuna frattura con il gruppo".