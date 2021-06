Auteri rescinde col Bari e si avvicina al Pescara: la sibillina dichiarazione di Sebastiani

Come già avevamo annunciato, il Pescara sta provando a stringere per l'arrivo in panchina di mister Gaetano Auteri. E dall'Abruzzo adesso, come riferisce Rete8, arriva la notizia che il tecnico avrebbe rescisso il contratto che lo lega al Bari, proprio per sposare il progetto del Delfino.

Sibillina la frase di patron Daniele Sebastiani, che a pescarasport24.it, commentando il futuro della panchina biancazzurra, ha così parlato: "Auteri non è fuori dai giochi".