Avellino, D'Agostino: "Palermo avversario più difficile possibile. Ma l'abbiamo battuto due volte"

vedi letture

"Credo che il Palermo fosse l'avversario più difficile che avremmo potuto pescare". Così l'amministratore unico dell'Avellino Giovanni D'Agostino ai microfoni di Prima Tivvù parla della sfida dei play off contro i rosanero: "l mito del Renzo Barbera lo abbiamo già sfatato lo scorso 11 ottobre, con un bel 2-0. All'epoca eravamo molto in forma, oggi sono in forma loro e contro Teramo e Juve Stabia ho visto un grande Palermo. Credo che sarà una gara dai ritmi molto elevati in cui dobbiamo farci trovare super pronti. Non vediamo l'ora di scendere in campo, c'è calore in città e provincia, c'è entusiasmo per questi playoff, l'iniziativa della Curva Sud di tappezzare la città e le provincia di biancoverde è stata ben accolta. - continua D'Agostino come riporta Tuttoavellino.it - Quest'anno li abbiamo battuti due volte su due quindi loro avranno voglia di riscatto. Sarà una bella serie di playoff, tra due grandi piazze che meritano altri palcoscenici. Siamo pronti, non dimentichiamoci che scenderemo in campo con la maglia speciale di Un lupo sulla pelle con i nomi dei tifosi scritti sulla divisa biancoverde e siamo orgogliosi di questo".