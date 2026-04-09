Bandecchi: "Oggi dei giocatori parleranno con i Rizzo. La Ternana rischia l'esclusione"

Un sempre più critico momento quello che sta attraversando la Ternana, con il sindaco di Terni Stefano Bandecchi che è tornato a fare il punto della situazione fuori da Palazzo Spada, dopo le dichiarazioni di ieri che non lasciavano spazio a dubbi circa il futuro.

Il primo cittadino, come si legge sul portale ternananews.it, ha così parlato: "Gli amministratori di fatto della Ternana, cioè la famiglia Rizzo, ci hanno comunicato ufficialmente una settimana fa che non intendono ricapitalizzare e che non intendono pagare gli stipendi del 16 aprile. So che oggi un gruppo di ragazzi andrà a parlare con i Rizzo, direttamente con il capo famiglia. Credo saranno ricevuti all’una e mezzo, perché vogliono capire come stanno le cose. Quando i Rizzo hanno comprato la Ternana sapevano che c’erano 14 milioni e 400 mila euro di debito e che un campionato costa tra gli 8,5 e i 10 milioni. Comunque fino a lunedì hanno tempo per ripensarci, ma se non ci sarà la ricapitalizzazione, credo che la Covisoc possa escludere la Ternana dal campionato, sfalsando tutto il Girone B di Serie C".

Di sicuro non un modo sereno per arrivare all'importante appuntamento di domenica, quando alle 12:30 si giocherà l'attesissimo e sentito derby contro il Perugia.