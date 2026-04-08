Bandecchi: "L'avvocato della famiglia Rizzo ha detto che faranno fallire la Ternana"

Sulla complicata situazione della Ternana è tornato ad esprimersi, attraverso le colonne del Corriere dell'Umbria, il sindaco della città di Terni Stefano Bandecchi:

"L'avvocato che rappresentava a tutti gli effetti la famiglia Rizzo ha detto, a nome dei Rizzo, che loro faranno fallire la Ternana il 13 aprile e che non ricapitalizzeranno e non pagheranno gli stipendi del 16. Questo è quello che è stato comunicato ufficialmente a noi e in qualità di pubblici ufficiali, rappresentanti del Comune, abbiamo dovuto tutti prendere atto di quello che c'è stato detto. In più, nel pomeriggio, ci è arrivata una lettera dell'amministratore della Ternana che ci chiedeva di spostare l'appuntamento a dopo il 13, a conferma che il giorno 13 senza ricapitalizzazione la Ternana avrebbe portato i libri in tribunale. Posso confermare da sindaco che questo è quello che ci ha detto la famiglia Rizzo attraverso il suo avvocato.

Se hanno trovato qualcuno che compra e li toglie dall'impiccio - ha proseguito Bandecchi -, sono contento. Altrimenti quello che io so della famiglia Rizzo è che ci ha semplicemente comunicato che fallisce. Hanno già due milioni in tosca, se li sono già spesi e non li hanno ancora restituiti. Speriamo che vendano perché loro non sono nella volontà di portare avanti questa cosa: evidentemente hanno portato troppo con la presidente della Regione e si sono convinti di non so che. Il Comune va avanti sul progetto stadio clinica perché noi abbiamo capito che la sentenza del Tar dà ragione al comune. Aspettiamo il 13 aprile e anche il 16 perché devono pagare anche la squadra di calcio".