Bari, Auteri: "Col Foggia abbiamo fatto le cose per bene. Ora pronti per una sfida da 180'"

vedi letture

Raggiunto da Sky, Gaetano Auteri, allenatore del Bari, ha commentato il momento dei biancorossi, reduci dal successo sul Foggia nei playoff e ora attesi alla sfida contro la Feralpisalò: “Credo che siamo anche equilibrati, nell’ultima partita quando abbiamo fatto le cose per bene non abbiamo concesso tanto agli avversari. Abbiamo preso gol per piccoli errori che non dovremo fare, ma stiamo bene e ci stiamo preparando bene per questa doppia sfida. Sono partite in un turno che si gioca in due gare. Dobbiamo tenerne conto e fare una buona prestazione, condita dal risultato perché è molto importante. Però, una partita alla volta, anche se si ragiona nell’ottica dei 180 minuti”.