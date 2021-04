Bari, Cianci: "C'è bisogno di mettere più cazzimma". E intanto può tornare Auteri in panchina

Dopo la brutta prova con il Palermo, che solo in extremis ha portato al pareggio, in casa Bari, ai microfoni di RadioBari, è intervenuto Pietro Cianci. Queste le sue parole, riprese da tuttobari.com: "Abbiamo fatto 75 minuti dove abbiamo subito. Poi per fortuna gli ultimi quindici minuti c'è stata una scossa: dobbiamo ripartire da lì. Il problema? Sono cinque anni che faccio la C: se non entri in campo con la cattiveria, fai fatica con chiunque. C'è bisogno di mettere più cazzimma. Se non c'è quella, se non bolle il sangue dentro, è difficile".

E intanto, però, potrebbe esserci una novità in panchina, con il ritorno di Gaetano Auteri, che era stato esonerato dodici giornate fa: alla guida del club era stato chiamato Massimo Carrera, che non ha però dato la svolta sperata.