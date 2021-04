Bari, l'ex Lopez: "Troppi giocatori senza personalità e sopravvalutati. Ma la B è possibile"

vedi letture

L’ex calciatore del Bari Antonio Lopez dalle colonne della Gazzetta dello Sport ha parlato della crisi della squadra pugliese che non è riuscita a svoltare neanche dopo il cambio di allenatore: “La squadra non gira, ma non è colpa di Carrera. È arrivato a mercato chiuso e con mezza squadra fuori per infortuni e non poteva far troppo. Purtroppo ci sono stati giocatori che hanno dimostrato di non avere la personalità per imporsi e la società li ha evidentemente sopravvalutati. - continua Lopez - La B è ancora possibile ma bisogna resettare tutto. Il Bari, malgrado i limiti, è superiore alle altre del gruppo C e forse anche alle altre squadre degli altri due gironi, ora è il momento di dimostrarlo".