Bari, Marfella: "Voglio la Serie B con questa maglia. E spero di restare a lungo"

Intervistato da RadioBari il portiere biancorosso Davide Marfella ha parlato del suo ritorno in campo da titolare, dei play off e del proprio futuro: “Sono contento, non giocavo da tanto. Un po' di ruggine ce l'avevo, però la partita è andata bene, abbiamo vinto e sono contento di questo. Sono giovane, è normale che ho voglia di giocare e mettermi in mostra. A gennaio mi hanno convinto a rimanere, voglio salire in B col Bari. Play off? Il Catania è una buona squadra. Ma prima o poi tutte le devi affrontare. In questi dieci giorni dobbiamo dare tutto, dobbiamo concentrarci solo sulla prima partita, poi pensare al resto. Dobbiamo vincere e migliorare sulla fase difensiva, si è visto anche ieri. - conclude Marfella come riporta Tuttobari.com - Spero di rimanere a Bari ancora per tanto tempo, a giugno parlerò col nuovo direttore sportivo e poi deciderò il da farsi”.