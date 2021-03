Bari, per il direttore sportivo avanza l'ipotesi di una soluzione interna. Decisione entro il 10/04

In casa Bari si continua a riflettere sul nome che sostituisca Giancarlo Romairone come direttore sportivo. La società pugliese ha tempo fino al 10 aprile per comunicare il nome del nuovo dirigente. Al momento, come riferisce l’edizione locale de La Repubblica, sono due le opzioni: quella di affidarsi a un ds che possa progettare già il futuro in attesa di capire come andranno i play off – il primo posto al momento appare molto difficile da raggiungere per i Galletti - oppure affidarsi a una soluzione interna che traghetti la squadra fino a fine stagione per poi operare una scelta fondamentale per il futuro del club.