Ufficiale Benevento, esonerato Pazienza. Il comunicato ufficiale del club

vedi letture

Finisce prematuramente e senza successi l’avventura di Michele Pazienza sulla panchina del Benevento. Decisivo il pareggio deludente contro la Casertana. Di seguito il comunicato ufficiale del club giallorosso.

Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra, Michele Pazienza, insieme ai suoi collaboratori: l'allenatore in seconda, Antonio La Porta, e il preparatore atletico, prof. Leandro Zoila.

La Società augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera e li ringrazia per la professionalità e l'impegno dimostrati.



Michele Pazienza era stato ufficializzato come allenatore dei campani in data 5 Febbraio, chiamato a sostituire Gaetano Auteri. L’esordio era arrivato contro la Juventus Next Gen e aveva portato alla sconfitta esterna per 2-0. Sono poi arrivati quattro pareggi consecutivi contro Messina, Latina, Sorrento e Casertana, in cui il Benevento aveva passato in vantaggio 17 minuti in totale.

I giallorossi sono ora al 4º posto, a -5 dal Monopoli 3º e con il Crotone ad un solo punto di svantaggio. L’attuale striscia di risultati di fila senza vittorie si allunga ora a 9 sfide, con il successo che manca da più di due mesi. Il prossimo incrocio in programma è fissato per Mercoledì 12 Marzo alle 20:45 contro il Crotone, valido per la 31ª giornata del Girone C di Serie C.