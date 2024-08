Ufficiale Il Novara puntella il suo reparto avanzato. Contratto biennale per Ganz

Lo avevamo anticipato quest'oggi, ora arriva anche l'ufficialità. Perché, con la nota che di seguito riportiamo integralmente, il Novara "comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Simoneandrea Ganz. L’attaccante firma un contratto fino al 30/06/2026.

Attaccante con il gol nel DNA, sono 88 le reti tra i professionisti in più di 300 presenze. Simoneandrea cresce nel settore giovanile del Milan, dove fa tutta la trafila fino alla prima squadra. Coi rossoneri esordisce in Champions League a 18 anni. Sviluppa poi la carriera tra Serie B e C. Nella terza divisione vince i playoff, trascinando il Como in B con 15 gol in stagione nel 2014/15. L’anno successivo si conferma in cadetteria con i lariani segnando 16 gol. Successivamente il trasferimento a Verona, dove ottiene una promozione diretta in Serie A. Un totale di 60 gol in Serie C, categoria che si appresta ad affrontare nuovamente col Novara.

Indosserà la maglia numero 90.

A Simoneandrea il benvenuto da parte del Club azzurro".