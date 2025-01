Ufficiale Caldiero Terme, arriva a titolo definitivo dal Legnago Salus Carlo Pelagatti

Il Calcio Caldiero Terme è lieto di comunicare di essersi assicurato a titolo definitivo dalla società FC Legnago Salus le prestazioni sportive del difensore centrale Carlo Pelagatti, che ha firmato con il club gialloverde un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento al verificarsi di determinate condizioni.

Nato l’8 gennaio 1989, il difensore nativo di Arezzo, ha collezionato ben 414 presenze tra i professionisti, distribuite tra Serie B e Serie C. Il debutto da giovanissimo nell’Arezzo nella stagione 2008-2009, prima delle esperienze con Sangiovannese e Bassano. Nella stagione 2015-2016 l’esordio in Serie B con l’Ascoli, prima del trasferimento in una piazza di rilievo come Catania, e il ritorno tra i cadetti nelle fila del Cittadella. Nella città padovana due campionati importanti e la soddisfazione di aver partecipato ai play-off per la promozione in Serie A. Successivamente Pelagatti è sceso di nuovo in C per progetti importanti come Arezzo, Padova e Carrarese ed infine il Legnago, con cui ha collezionato 39 presenze negli ultimi diciotto mesi. A Carlo Pelagatti il più cordiale benvenuto dall’intero Calcio Caldiero Terme. Il difensore vestirà la maglia numero 13.

Carlo Pelagatti (difensore Calcio Caldiero Terme): “Sono felice di aver abbracciato il progetto gialloverde. E’ un’altra sfida importante per la mia carriera. Ho accettato questa opportunità, consapevole di quello che è l’obiettivo che dovremo raggiungere. Un saluto a tutti i tifosi”.