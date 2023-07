ufficiale Legnago, colpo d'esperienza in difesa: preso l'ex Padova e Carrarese Pelagatti

Carlo Pelagatti, difensore di grande esperienza in Serie C, è un nuovo calciatore del Legnago. A darne l'annuncio è lo stesso club biancoblù tramite il proprio sito ufficiale: "Oltre 400 presenze tra i professionisti (di cui 320 partite giocate in Lega Pro), vestendo maglie prestigiose e giocando in piazze importanti. E’ questo il biglietto da visita di Carlo Pelagatti, con cui F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo.

Classe ’89, aretino, si tratta di un difensore cresciuto nell’Arezzo, con cui ha debuttato nel professionismo nella stagione 2008-’09, nell’allora Prima Divisione. L’annata seguente la passa in prestito alla Sangiovannese, in Seconda Divisione, dopodiché si trasferisce a titolo definitivo al San Marino, sempre in Seconda Divisione. Con la squadra del Titano conquista la promozione nella seconda stagione, tornando a giocare in Prima Divisione.

Accetta di scendere di categoria nel 2013, ingaggiato dall’ambizione Bassano Virtus, con cui vince campionato e Supercoppa di categoria. L’anno seguente, il primo della LegaPro unica, indossa la maglia dell’Ascoli, con cui conquista la salita in Serie B. Assapora la cadetteria col “Picchio”, prima di trasferirsi in un’altra piazza di rilievo come Catania, in LegaPro. Nel 2016 ritrova la Serie B trasferendosi al Cittadella, dove rimane per due stagioni, per poi tornare a vestire i colori di casa, all’Arezzo in Serie C. Seguono tre annate nella medesima categoria col Padova e, quindi, ancora la C con la Carrarese. Ora è un giocatore biancazzurro: benvenuto!".