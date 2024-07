Ufficiale Caldiero Terme, il rinforzo difensivo arriva dalla Torres. Pelamatti firma un biennale

vedi letture

È con una nota ufficiale che il Caldiero Terme "è lieto di comunicare di essersi assicurato le prestazioni sportive del difensore Andrea Pelamatti. Il classe 2004 ha sottoscritto con il club termale un contratto biennale fino al 30 giugno 2026.

Andrea Pelamatti ha svolto tutta la trafila nelle giovanili dell’Inter sino ad arrivare a giocare nella squadra Primavera del club nerazzurro. Per lui nella stagione 2022-2023 31 presenze e 2 gol tra campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera e UEFA Youth League. Dotato di doppio passaporto italiano e russo, il classe 2004 ha vestito i colori dell’Italia Under 15 ed Under 16 ma anche della Russia Under 18. Nell’ultimo campionato ha cominciato il suo percorso tra i grandi in Lega Pro con la maglia della Torres, prima di trasferirsi a metà stagione tra le fila della Recanatese.

Ad Andrea l’augurio di uno splendido percorso con i colori gialloverdi".

Fanno seguito, ai canali ufficiali del club, le prime parole del giocatore da neo acquisto: "La trattativa è stata molto breve. Il progetto Caldiero mi è piaciuto da subito. La Lega Pro è un campionato impegnativo ma ci sono le basi per fare bene. Ne sono convinto. Sono essenzialmente un terzino, che ama spingere molto sulla fascia. Sono davvero felice per questa nuova avventura”.