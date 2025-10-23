Campobasso, Gala: "Dobbiamo metterci in testa che siamo forti e che possiamo battere tutti"

Segnare contro la Juventus è sempre speciale. Se questo gol vale tre punti ancora di più. Antonio Gala ha deciso la sfida contro i bianconeri della Next Gen con una rete allo scadere arrivata anche con un po' di fortuna. Il centrocampista ha parlato ai canali ufficiali della società al termine del match:

"Una partita dalle mille emozioni. Sono felicissimo di questo gol, venivo da due partite non giocate al meglio e avevo voglia di rifarmi. Il secondo tempo di oggi è stata la frazione migliore della stagione. Dobbiamo metterci in testa che siamo forti e che possiamo battere tutti".