Ufficiale Campobasso, ecco il nuovo Ds. Incarico affidato all'ex Gubbio Mignemi

vedi letture

Lo avevamo anticipato ieri, ora arriva anche l'ufficialità. Perché, attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente, che il Campobasso comunica "l’ingaggio di Davide Mignemi come nuovo direttore sportivo del club. Nato a Catania il 16 luglio 1980, Mignemi porta con sé un bagaglio di esperienza e professionalità.

La sua carriera dirigenziale è iniziata alla Sicula Leonzio, dove ha contribuito al doppio salto di categoria, portando la squadra dalla Serie D alla Serie C. Successivamente, Mignemi ha lavorato per il Gubbio in Serie C, dove ha trascorso tre stagioni positive con piazzamenti nella parte alta della classifica e qualificazioni ai playoff promozione.

La Società del Campobasso FC dà il benvenuto a Davide Mignemi certa che la sua visione e le sue competenze saranno fondamentali per proseguire il percorso di crescita del club.

Benvenuto Davide e buon lavoro!".

Fanno poi seguito le prime parole in rossoblù del Direttore: "Sono felicissimo di iniziare questa avventura con il Campobasso FC, un club che ha un progetto ambizioso al quale sono entusiasta di aderire. Dobbiamo metterci subito al lavoro, ma partiamo con una grande garanzia: il Campobasso è sostenuto da una Società solida, con cui ho avuto modo di relazionarmi in queste ore, dotata di un’ottima struttura e di tutte le componenti necessarie, capaci di lavorare con grande professionalità. Inoltre, c’è un mister che rappresenta una garanzia e una buona squadra. Insomma, ci sono tutte le condizioni per partire bene e fare un ottimo lavoro. L’unico modo che conosco è quello di impegnarmi con dedizione, e sono convinto che, anche con il supporto della piazza, riusciremo a fare grandi cose".