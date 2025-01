Ufficiale Campobasso, Rizzetta: "Prosperi nuovo tecnico. Battuta la concorrenza dell'Ascoli"

“Abbiamo deciso di esonerare Braglia nella tarda serata di ieri e di ingaggiare Prosperi che sarà presentato domani. Volevo ringraziare i tifosi del Campobasso che per me è la più bella d'Italia, grande calore, maturità ed accoglienza che mi hanno colpito nonostante il periodo sportivo poco felice che stiamo vivendo. Sono convinto che usciremo dal momento negativo ma è importante farlo tutti insieme, come fossimo una famiglia”. Il presidente del club rossoblù Matt Rizzetta ha parlato così nella conferenza stampa odierna annunciando il cambio di guida della squadra come riporta Tuttoc.com.

Sull'esonero di Braglia: “È stata una decisione sofferta, in estate abbiamo ingaggiato l'allenatore più esperto e più pagato. Abbiamo investito tantissimo nello staff tecnico, purtroppo di risultati nell'ultimo periodo non ce ne sono stati. Innegabile però che nelle ultime tre giornate abbiamo preso 7 cartellini rossi fra dirigenti e giocatori e non va bene, noi abbiamo faticato tanto per promuovere l'immagine di questa terra, rappresentiamo una regione attraverso tutto il mondo. È stata una decisione non facile ma giusta”.

Su un'eventuale ed ipotetica contraddizione interna fra il DS Mignemi e il neo allenatore Prosperi: “Il 90% della squadra è stata costruita da Braglia e Filipponi, abbiamo dato carta bianca anche andando oltre il nostro budget. Essendo una neopromossa abbiamo deciso di scegliere un allenatore esperto come Braglia in estate. La scelta di Mignemi non cambia nulla e non incide, anche lui sta lottando per la permanenza per la prossima stagione. Non possiamo permetterci di ripetere l'anno prossimo una situazione del genere perché dobbiamo lottare per vincere il campionato".

Le sensazioni su Prosperi: "Abbiamo una squadra giovane ed ambiziosa, Prosperi ha fatto bene con i giovani. Profilo che per noi rappresenta i valori che vogliamo portare avanti. In un momento come questo ci vuole calma e tranquillità, non vogliamo innervosirci più di tanto. La squadra ha i mezzi per fare cose importanti, ma manca un'identità di squadra e di gioco ora. Ci sono tante squadre di C che rischiano troppo senza pensare al futuro, non noi. Noi agiamo a lungo termine. Per avere Prosperi abbiamo vinto, inoltre, la concorrenza con l'Ascoli e la cosa mi fa piacere".

I prossimi obiettivi: "Primo obiettivo resta quello di salvarci al più presto. Poi credo che abbiamo in rosa giocatori validi, troppo nervosismo c'era ultimamente ma abbiamo giocatori talentuosi. Sarà dovere di Prosperi riportare della calma e anche un po' di autostima. Siamo entrati nello spogliatoio ieri a fine partita e abbiamo visto la giusta reazione da parte dei ragazzi che tengono alla maglia che indossano e al progetto che hanno sposato. I ragazzi vogliono fare bene qui a Campobasso ma sono giovani e serve tranquillità nei momenti difficili. Prosperi è una persona perbene, conosce la piazza, ha fame e voglia di rivalsa perché può continuare ciò che non ha potuto iniziare nell'estate del 2022".