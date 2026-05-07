Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Campobasso, Rizzetta: "Se esiste un Dio del calcio, ci ha dato un segnale forte"

Campobasso, Rizzetta: "Se esiste un Dio del calcio, ci ha dato un segnale forte"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola D'Elisiis
Luca Bargellini
Oggi alle 12:04Serie C
Luca Bargellini

Dopo il pareggio interno contro il Pineto che è valso al suo Campobasso la qualificazione ai Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C, il presidente del club molisano Matt Rizzetta, si è presentato in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da TuttoC.com:

"È difficile trovare le parole. Oggi è stata una giornata che va oltre il risultato sportivo: è stata una grandissima festa. Io ho aspettato questo momento insieme al nostro gruppo per 5 anni, ma voi molisani lo avete aspettato per quasi 40 anni e ve lo meritate. Sono onorato e fiero di essere il presidente di questa società. Oggi abbiamo visto un grandissimo segno di carattere, sia da parte della squadra che soprattutto dalla tifoseria. Sono fiero di tutti voi tifosi. La squadra, come si dice in inglese, deve 'survive and advance': sopravvivere e andare avanti. Viviamo un altro giorno".

Sul pubblico presente all'Axum Molinari, Rizzetta ha proseguito: "È stata un’atmosfera spettacolare, con un colore da Serie A. Questa è la bellezza e l’accoglienza molisana di cui io sono sempre orgoglioso e fiero di rappresentare. Abbiamo tantissimi dipendenti, soci e partner che hanno fatto enormi sacrifici. Condividere con loro questo spettacolo è stata un’emozione unica".

Al gol di Salines c'è stato il boato più grande degli ultimi 20 anni a Campobasso: "Credo che finora sia stato il gol più bello e più storico che abbiamo vissuto tutti insieme. Sottolineo “finora. Se esiste un Dio del calcio, oggi ci ha dato un segnale forte: il destino che tutti noi meritiamo. Non solo perché abbiamo giocato contro “l’anticalcio” per cinquanta minuti, ma soprattutto per questa piazza e questi tifosi che hanno sofferto tanto. La cosa più bella che ho visto oggi è stata la presenza di tantissimi giovani, che rappresentano il futuro di una regione spesso dimenticata e sottovalutata. È impossibile non ricordare dove eravamo quattro anni fa, ad agosto, quando siamo dovuti ripartire dall’Eccellenza. In quel momento era difficile immaginare un futuro calcistico per i giovani molisani. Oggi invece è la prova che questa regione può dare tantissimo, e questi ragazzi rappresentano tutta la bellezza del Molise".

Difficile però parlare ora di futuro: "Dopo un momento come questo è difficile pensare troppo al futuro. La mia visione per stasera è prendere un bel piatto di pasta insieme ai soci e agli amici. 'Survive and advance': viviamo un altro giorno. A questo punto dei playoff la nostra mentalità deve essere una sola: cercare in tutti i modi di vivere per vedere un altro domani, e poi un altro ancora. Non avremo tempo di festeggiare né di parlare troppo di questa partita, perché già da domani mattina testa alla prossima".

Articoli correlati
L'imprenditore Rizzetta allontana l'ipotesi Reggina: "Troppo legato al Campobasso"... L'imprenditore Rizzetta allontana l'ipotesi Reggina: "Troppo legato al Campobasso"
Campobasso, Rizzetta: "Pronti a vivere una storia che aspettavamo da 40 anni" Campobasso, Rizzetta: "Pronti a vivere una storia che aspettavamo da 40 anni"
Campobasso, Rizzetta: “Stagione straordinaria e playoff meritati. Pronti anche per... Campobasso, Rizzetta: “Stagione straordinaria e playoff meritati. Pronti anche per la Serie B”
Altre notizie Serie C
Avv. Scalco: “Serie C sempre meno sostenibile. Ternana? È una corsa contro il tempo”... Esclusiva TMWAvv. Scalco: “Serie C sempre meno sostenibile. Ternana? È una corsa contro il tempo”
Campobasso, Rizzetta: "Se esiste un Dio del calcio, ci ha dato un segnale forte" Campobasso, Rizzetta: "Se esiste un Dio del calcio, ci ha dato un segnale forte"
Foscarini: “Cittadella, i playoff possono cambiare tutto. Sorpreso dal Casarano" Esclusiva TMWFoscarini: “Cittadella, i playoff possono cambiare tutto. Sorpreso dal Casarano"
Trapani, confermati il ds Luigi Volume e il tecnico Salvatore Aronica UfficialeTrapani, confermati il ds Luigi Volume e il tecnico Salvatore Aronica
Pergolettese, un altro talento italiano verso l'estero? Ipotesi Eredivisie per Cordaro... TMWPergolettese, un altro talento italiano verso l'estero? Ipotesi Eredivisie per Cordaro
Casertana, Coppitelli: "Crotone migliore di noi per 15'. Poi abbiamo meritato" Casertana, Coppitelli: "Crotone migliore di noi per 15'. Poi abbiamo meritato"
Serie C, Primo Turno Nazionale: come funziona il sorteggio delle 12:30 Serie C, Primo Turno Nazionale: come funziona il sorteggio delle 12:30
Playoff Serie C, definite le qualificate alla fase nazionale: alle 12.30 il sorteggio... Playoff Serie C, definite le qualificate alla fase nazionale: alle 12.30 il sorteggio
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I destini di Allegri, Conte, Italiano e Sarri sono incredibilmente legati: tra clamorose sorprese e futuri inattesi, questi nomi decideranno il valzer delle panchine
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, l'agente di Lukaku: "Un giorno tornerà all'Anderlecht. Ma ancora in un top club dopo il Mondiale"
Immagine top news n.1 De Gea vuole chiudere la carriera alla Fiorentina. Solo un club potrebbe farlo vacillare
Immagine top news n.2 Seconde squadre: Malagò le renda obbligatorie per tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.3 Il nuovo PSG nasce dal gruppo: così Luis Enrique lo ha rivoluzionato e reso vincente
Immagine top news n.4 Il punto sul possibile trasferimento di Alessandro Bastoni dall'Inter al Barcellona
Immagine top news n.5 Kvaratskhelia ancora protagonista assoluto. È lui il riferimento tecnico del PSG
Immagine top news n.6 Lewandowski resta nome buono per Juventus e Milan: il punto dopo i colloqui con l'agente
Immagine top news n.7 Paris Saint-Germain-Arsenal è la finale della Champions League 2026. Dove e quando si gioca
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Seconde squadre: Malagò le renda obbligatorie per tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 De Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte?
Immagine news podcast n.2 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Addio Evaristo Beccalossi: il ricordo di Lapo De Carlo per L'Interista
Immagine news podcast n.4 Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolillo ricorda Beccalossi: "Personaggio a cui ci si affezionava facilmente"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, chi il favorito per il post-Conte? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Lamazza sui playoff di Serie C: "Per me le favorite sono Cosenza e Casertana"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Vazquez: "I miei figli mangiano trofie al pesto da quando sono nati. Europa? Ci pensiamo"
Immagine news Serie A n.2 Scommesse illegali, Tonali e Fagioli patteggiano anche davanti ai pm di Milano
Immagine news Serie A n.3 Quanto vale Leao? Nel 2022 anche 100 milioni, oggi il Milan è nelle mani di... Martinez
Immagine news Serie A n.4 Roma, Pellegrini può rinnovare. E attenzione a Manna per il ruolo di direttore sportivo
Immagine news Serie A n.5 Linea Commisso: Fiorentina meglio dell'Atalanta per giovani lanciati, Braschi ultima scoperta
Immagine news Serie A n.6 Roma, plusvalenze cercasi: occhio a Soule. L'argentino piace in Germania e Inghilterra
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Breda: "A Cesena giocheremo con la testa libera, senza ansia né stress"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Ballardini: "Modena verrà qui a giocare. Domani out cinque giocatori"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Lombardo: "Abbiamo una piccola speranza. A Reggio Emilia per giocarcela"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: “La partita più importante è martedì. Massolin-Inter? Ha bisogno ancora di uno step”
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, Castori: “Con la Juve Stabia è la partita della vita. In campo l’anima di tutta la città”
Immagine news Serie B n.6 Venezia, sabato 9 festa in Piazza San Marco per celebrare la promozione in Serie A
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Avv. Scalco: “Serie C sempre meno sostenibile. Ternana? È una corsa contro il tempo”
Immagine news Serie C n.2 Campobasso, Rizzetta: "Se esiste un Dio del calcio, ci ha dato un segnale forte"
Immagine news Serie C n.3 Foscarini: “Cittadella, i playoff possono cambiare tutto. Sorpreso dal Casarano"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, confermati il ds Luigi Volume e il tecnico Salvatore Aronica
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, un altro talento italiano verso l'estero? Ipotesi Eredivisie per Cordaro
Immagine news Serie C n.6 Casertana, Coppitelli: "Crotone migliore di noi per 15'. Poi abbiamo meritato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Catena: "Il calcio è sempre stata passione. Ora per fortuna è diventato un lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.6 Cantore ancora nella storia della NWSL: è sua la doppietta più veloce dal fischio d'inizio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…