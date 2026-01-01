L'imprenditore Rizzetta allontana l'ipotesi Reggina: "Troppo legato al Campobasso"

La Reggina, dopo aver fallito l'assalto alla Serie C in questa stagione, potrebbe passare di mano nei prossimi mesi con un fondo statunitense che sarebbe interessato a subentrare all'attuale proprietà composta da Antonino Ballarino, che ha la maggioranza del pacchetto azionario, affiancato da Virgilio Salvatore Minniti, che riveste il ruolo di presidente e Fabio Vitale. Per questo negli ultimi giorni è circolato il nome di Matt Rizzetta, attualmente al comando del Campobasso in Serie C.

Intervistato da Citynow il numero uno rossoblù ha però allontanato questa ipotesi pur confermando di essere stato contattato: "Un fondo USA mi ha chiesto se fossi interessato a farmi coinvolgere in un progetto importante per la Reggina. Ho risposto che sono molto legato alla Calabria e alla provincia di Reggio, ma sono già impegnato e troppo legato al Campobasso per lasciare".

"Non so se ha seguito la vicenda, ma quattro anni fa ho rilevato la società dall’Eccellenza, poi abbiamo vinto due campionati e in questa stagione siamo arrivati quarti. - prosegue Rizzetta ripercorrendo il suo cammino - Siamo concentrati sui playoff e vogliamo salire in B nei prossimi anni. Non so quali siano le loro intenzioni, ma per quanto mi riguarda non posso dedicarmi alla questione che mi è stata sottoposta, perché come ho detto sono impegnato con il Campobasso e stiamo per fare i playoff”.