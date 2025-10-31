Campobasso, Zauri prima dell'Arezzo: "Affrontiamo la migliore del girone"

Luciano Zauri, tecnico del Campobasso, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida all'Arezzo: Ecco quanto riportato da TuttoC.com:

"Affrontiamo probabilmente la squadra migliore del campionato. C'è rispetto dell'avversario ma vogliamo fare una bella partita e portare a casa punti. Quando affronti la capolista del girone, devi fare le cose fatte bene e anche per i nostri tifosi, che spendono tempo e soldi per seguirci e non mancherà il nostro saluto in ogni gara.

Abbiamo tratto delle cose buone anche dalle sconfitte, recuperato un po' di calciatori: stanno tutti bene e vogliamo fare una buona partita. Chi ha giocato in Coppa Italia, si è fatto trovare pronto: partirà titolare chi sarà pronto. Noi siamo una squadra forte e, per mille motivi, non è riuscita ad esprimersi al meglio: l'equilibrio è nelle due fasi, stiamo migliorando e proveremo a fare una grande squadra".