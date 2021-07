Caos iscrizioni. Due giorni per ricorrere al Coni: la decisione arriverà a fine mese

Dopo la bocciatura da parte del Consiglio Federale di quest'oggi i sei club interessati - ChievoVerona in Serie B e di Carpi, Casertana, Novara, Paganese e Sambenedettese in Serie C - avranno due giorni per presentare un nuovo ricorso presso il Collegio di Garanzia per provare a ribaltare la decisione e iscriversi al prossimo campionato di competenza. L'organo del CONI avrà poi tempo fino al 27 luglio per esprimere il proprio giudizio.