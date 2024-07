Ufficiale Carpi, Cortesi confermato per la C. L'attaccante prolunga con contratto biennale

È con una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Carpi "è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto con l’attaccante Matteo Cortesi.

Cortesi, giocatore di fisicità e qualità che ama svariare sul fronte offensivo, dopo un primo anno in biancorosso da 27 presenze – con a referto 6 gol e 8 assist – si appresta a tornare in Serie C, categoria che ha già assaggiato nella stagione 2019/2020 con la maglia del Cesena (esordendo proprio al “Cabassi” in Carpi-Cesena 4-1). Cortesi ha sottoscritto un contratto biennale, che lo legherà al biancorosso fino a Giugno 2026".

Seguono, sempre ai canali ufficiali della società emiliana, le prime parole del giocatore dopo la firma: "Sono molto contento di aver firmato altri due anni a Carpi dopo aver ottenuto la promozione in Lega Pro. L’auspicio per questa nuova stagione è quello di togliermi altre soddisfazioni personali, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di squadra e facendo felici i nostri tifosi, che l’anno scorso ci sono sempre stati accanto e ci hanno dato una spinta incredibile".