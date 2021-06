Carpi, Mussi: "Il mister verrà annunciato entro fine settimana prossima"

Andrea Mussi, direttore sportivo del Carpi, è stato intercettato dai colleghi della Gazzetta di Modena in occasione dell'inaugurazione dell'Energy Store di Global Power Plus, unico store ufficiale del merchandising biancorosso e non ha perso l'occasione di parlare del futuro della panchina: “L’allenatore l’avremo per forza nei prossimi giorni perché la stagione sta per iniziare e dovremo programmare insieme a lui acquisti e strategie di mercato. Penso verrà annunciato entro la fine della prossima settimana. Non abbiamo fretta, giocatori e idee ce ne sono tante. La fretta potrebbe portare a scelte sbagliate, meglio aspettare un attimo in più e lavorare con tranquillità. Il ritiro è il 18 luglio e c’è più di un mese di tempo”.