Ufficiale Carpi, risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Cristian Serpini

L’AC Carpi rende noto che, in data odierna, è stato formalizzato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il Sig. Cristian Serpini, allenatore della prima squadra, e con il Sig. Mirko Magistro, vice allenatore. Il rapporto contrattuale, inizialmente in essere fino a giugno 2026, si conclude dunque in via anticipata di comune intesa tra le parti.

Nel corso delle due stagioni trascorse alla guida tecnica del Club, mister Serpini e mister Magistro hanno contribuito da protagonisti al conseguimento di risultati significativi, tra cui la promozione in Serie C e la permanenza tra i professionisti.

A Cristian Serpini e Mirko Magistro va il più sentito ringraziamento da parte della Società per la professionalità, l’impegno e il contributo umano e tecnico dimostrati nel corso della loro esperienza in biancorosso. L’AC Carpi rivolge loro i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale.