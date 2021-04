Carpi, stangata FIGC per Pochesci: squalificato un mese per contestazione all'arbitro

Al netto della salvezza conquistata, brutte notizie per il Carpi e soprattutto per mister Sandro Pochesci, squalificato per un mese a seguito delle dichiarazioni rilasciate al termine della gara contro Triestina dello scorso 29 novembre 2020 (terminata 2-2), a margine della quale aveva contestato l'operato del Sig. Fabio Natilla di Molfetta muovendo - come si legge nel comunicato della FIGC - "gratuite e infondate contestazioni all’operato della terna arbitrale della partita oggetto di segnalazione e, più in generale, a quello degli Arbitri del Campionato di Serie C". A questo si aggiungono 1000 euro di multa al tecnico e 300 alla società.

La squalifica, con effetto immediato, impedirà allo stesso Pochesci di essere in panchina domenica al "Benelli", dove i suoi affronteranno il Ravenna per l'ultima giornata della regular season di Serie C.