Carpi, Varoli: "Futuro? Parlerò con il direttore. Ma ho ancora un anno di contratto, e qui sto bene"

vedi letture

Serie C

Ieri alle 22:19 Serie C

Giornata di conferenza stampa in casa Carpi, con il difensore Fabio Varoli che ha parlato ai canali ufficiali del club: "Siamo una squadra molto giovane, gli alti e bassi sono stati normali, ma fortunatamente nel girone di andata abbiamo portato a casa tantissimi punti che nella seconda parte di stagione ci sono serviti per avere quella tranquillità che altrimenti non avremmo avuto. Del mio personale sono contento, ma chiaro che un giocatore, se fa questo mestiere, deve puntare al fare il massimo: 22 gettoni di presenza e 2 gol, che da difensore mi fanno piacere, sono un buon percorso. Ma spero di fare ancora meglio l'anno prossimo".

A proposito di futuro: "Devo parlare con il direttore, non ho pensato al futuro: vedremo insieme. Ho ancora un anno di contratto, qua sto benissimo, e più che di voci di mercato, preferisco far parlare il campo. Ripeto, a Carpi sto benissimo, sentirò cosa vorrà fare il direttore con me".