Casarano, ceduti due centrali: Guastamacchia al Taranto e Milicevic all'Heraclea
Il Casarano ha annunciato un doppio addio cedendo due giocatori nelle serie minori. Si tratta dei difensori centrali Guastamacchia, classe ‘95, che è andato al Taranto e Milicevic, classe 2006, che è andato all’Heraclea. Questi i due comunicati:
"La società Casarano calcio comunica di aver ceduto il calciatore Antonio Guastamacchia al Taranto.
Ad Antonio è indirizzato il grazie incondizionato della società per l’ineccepibile impegno profuso nel corso della sua militanza in Rossazzurro, unito all’augurio di migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera.
La società Casarano calcio comunica di aver ceduto Milos Milicevic all’Heraclea.
A Milos è indirizzato il grazie incondizionato della società per l’ineccepibile impegno profuso nel corso della sua militanza in Rossazzurro, unito all’augurio di migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.