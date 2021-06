Casertana fuori dalla C. Il sindaco: "Situazione a noi ignota. Ora pronti a dare un contributo"

La Casertana non prenderà parte al prossimo campionato di Serie C: manca l'ufficialità, ma la mancata presentazione della fideiussione a corredo della domanda di iscrizione non lascia spazio a dubbi.

Come riferisce Il Mattino - ed. Caserta, sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Caserta Carlo Marino: "Sono deluso e molto sorpreso, come sindaco e ancor prima come tifoso. Ero incredulo quando sono venuto a conoscenza del mancato completamento dell'iscrizione della Casertana al campionato di Lega Pro. Inutile girarci intorno, non sapevamo nulla di questa situazione e non ce l'aspettavamo. Ho chiesto immediatamente spiegazioni al presidente D'Agostino che ho sentito sinceramente addolorato. Si è impegnato a presentare nei prossimi giorni la fideiussione prevista, anche per dimostrare che la società è solida e che si è trattato di un imprevisto tecnico burocratico. Noi, come Comune di Caserta abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità per poter rendere lo stadio agibile prima della richiesta di iscrizione. E proseguiremo anche l'iter e la sfida per il nuovo stadio, un impianto sportivo importante che, sono certo, potrà fungere da attrattore per nuovi investimenti. Seguiremo tutti i passaggi, pronti a dare qualsiasi contributo utile alla ripartenza del calcio a Caserta".