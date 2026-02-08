Oukhadda trascina la Casertana: "Non dobbiamo porci limiti, la vittoria ridà autostima"

Gol pesante, vittoria ancora di più. Shady Oukhadda, terzino destro della Casertana, ha firmato il momentaneo 2-0 contro il Foggia in una gara poi vinta dai campani, che così si sono lasciati alle spalle tre sconfitte consecutive.

In sala stampa il difensore ha sottolineato l’importanza del successo: “Ci tenevamo tantissimo. Venivamo da tre partite in cui avevamo costruito poco e raccolto zero punti. Nonostante le difficoltà e le tante assenze, non ci siamo mai pianti addosso. Oggi l’abbiamo dimostrato”. Testa però già alla prossima sfida, uno scontro diretto delicatissimo contro il Crotone: “Dobbiamo accantonare la gioia e pensare subito a martedì”.

Oukhadda ha poi speso parole importanti per i nuovi arrivati, elogiando Viscardi, Girelli, Galletta e il giovane Arzillo: “Solo applausi per tutti. È merito nostro e dello staff che coinvolge sempre ogni giocatore”.

Sul potenziale della squadra non ha dubbi: “Nel nostro momento migliore ci sono mancati elementi fondamentali come Rocchi, Toscano, Bacchetti e Vano. Spero rientrino presto perché questa Casertana non deve porsi limiti: possiamo raggiungere qualcosa di molto grande”.

La classifica ora sorride di nuovo, con i rossoblù a quattro punti dal terzo posto. “La guardo, eccome. La vittoria ridà autostima. Martedì contro il Crotone sarà una partita che non possiamo sbagliare, soprattutto nell’atteggiamento”.