Ufficiale Casertana, innesto tra gli svincolati. Oukhadda nuovo volto dei falchetti

Volto nuovo in casa Casertana, con la società campana che quest'oggi - due giorni dopo il termine del calciomercato estivo - ha ufficializzato l'esterno destro Shady Oukhadda.

Di seguito la nota del club:

"La Casertana FC comunica di essere assicurata le prestazioni sportive del calciatore Shady Oukhadda.

Laterale destro italo-marocchino molto duttile, classe 1999, arriva in rossoblù dopo l’esperienza dello scorso anno nelle fila del Benevento (26 presenze ed 1 gol). Cresciuto nel settore giovanile del Torino con la cui maglia conquista la Coppa Italia Primavera con mister Coppitelli sulla panchina. Nella stagione 2018/19 l’esordio tra i professionisti con l’Albissola. Poi Siena e due campionati al Gubbio (59 presenze e 3 gol). Nell’estate 2022 il passaggio al Modena: con i canarini conquista la promozione in serie B. In cadetteria due le stagioni per un totale di 54 presenze".

Ai canali ufficiali del club, hanno poi fatto seguito le prime parole del giocatore: "Ho scelto la Casertana perché ritengo che questo sia l’ambiente ideale per fare bene Ritrovo mister Coppitelli, con cui ho avuto la possibilità di lavorare ai tempi della Primavera del Torino., ed è per me un grande piacere essere di nuovo ai suoi ordini. Contento di approdare in una piazza calda che ha tanta voglia di riscattarsi dopo un’annata non semplice. Con questo gruppo potremo toglierci importanti soddisfazioni. Sono carichissimo e non vedo l’ora di scendere in campo”.