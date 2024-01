Ufficiale Catania, importante colpo per l'attacco: dalla Lazio arriva l'esterno Cicerellli

vedi letture

Rinforzo importante per il Catania di Cristiano Lucarelli per la seconda parte di stagione. Il club etneo ha infatti prelevato dalla Lazio l'esterno offensivo Cicerelli che ha un passato importante soprattutto con la maglia della Salernitana con cui conquistò la promozione in Serie A nel 2020/21. Il giocatore in questa prima parte di stagione era rimasto in forza alla Lazio senza mai scendere in campo. Questa la nota del club siciliano:

"Catania Football Club comunica di aver acquisito dalla Società Sportiva Lazio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emmanuele Pio Cicerelli, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 12 agosto 1994.

L'esterno offensivo pugliese ha collezionato complessivamente 142 presenze in Serie B, impreziosite da 7 reti e 9 assist, con le maglie della Salernitana, conquistando in granata la promozione in A nel 2021, del Foggia, club in cui si è formato calcisticamente, del Frosinone e della Reggina, guadagnando in amaranto l'accesso ai playoff nel 2023.

In terza serie, nella prima fase della carriera, Cicerelli ha sommato esperienze con il Barletta, l'Aversa, il Melfi, la Paganese e il Pordenone.

Il neo-rossazzurro, che indosserà la maglia numero 30, ha già svolto i primi allenamenti con i nuovi compagni".