Catania, Pellegrino: "Momento delicato e importante sul piano sportivo e societario”

Il Direttore Area Sportiva del Catania, Maurizio Pellegrino, ha affidato ai canali ufficiali del club le sue riflessioni circa il momento della società: “Viviamo una fase cruciale per la squadra e per la società, nelle prossime settimane avremo l’occasione di avvicinarci a traguardi importanti sul piano sportivo e aziendale. La SIGI, alla quale rivolgo ancora il mio più sentito ringraziamento, si sta adoperando concretamente e senza sosta con tutti i suoi componenti e i suoi professionisti al fine di rispettare, con enormi sacrifici di natura economica e personale, tutte le scadenze.

L’ordinaria amministrazione è vitale per metterci nelle condizioni di continuare un percorso credibile e costruttivo: svolgeremo sempre il nostro lavoro con la massima abnegazione e determinazione, per rendere felice ed orgogliosa la città di Catania e in particolare per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. Il puntuale rispetto degli impegni e dei termini di pagamento odierni è stato fondamentale ed era essenziale per il prosieguo del campionato, in direzione di un auspicabile prossimo futuro roseo e ambizioso; intanto, nel presente, abbiamo la necessità di mantenere la linea dell’operoso silenzio e pertanto l’attività di comunicazione sarà limitata, fino a nuova disposizione, ai consueti appuntamenti alla vigilia del match e nel post-gara”.