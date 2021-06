Catanzaro, Pelliccioni si presenta: "Lavoriamo già col mister, ma mercato in fase embrionale"

È stato presentato ieri pomeriggio il nuovo direttore sportivo del Catanzaro Alfio Pelliccioni. Che, come riferiscono i canali ufficiali del club, si è così espresso: "Sono più che contento e orgoglioso di essere arrivato a Catanzaro e ci tenevo molto. Ringrazio il presidente, la proprietà e il Dg che ha molto insistito affinché la scelta ricadesse su di me. Conosco tutte le categorie e posso garantire competenza e serietà. Stiamo già lavorando col mister, ma siamo ancora in una situazione embrionale. Il mio impegno è quello di costruire la squadra più competitiva possibile. Lo scorso anno è stato fatto un ottimo campionato e, a mio avviso, la squadra va puntellata in attacco più che in difesa. Partiamo da una buona base e per dare un vantaggio all’allenatore avremo più giocatori possibile in ritiro”.