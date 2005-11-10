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Savoia, blindato Andrea Fiasco: l'esterno firma un contratto biennale
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Il Savoia riparte da Andrea Fiasco. L'esterno, protagonista della promozione in Serie C, ha rinnovato il proprio contratto con il club per altre due stagioni.
Il Savoia continua a costruire la squadra del futuro partendo dalle conferme. Il club ha annunciato il rinnovo di Andrea Fiasco, che dopo la promozione in Serie C ha firmato un rinnovo biennale.
Savoia, Andrea Fiasco rinnova fino al 2028
"Il Savoia 1908 FC comunica la riconferma dell'esterno Andrea Fiasco, tra i grandi protagonisti della straordinaria stagione culminata con la promozione in Serie C.
La società ha fortemente voluto la permanenza del calciatore, che ha sottoscritto un contratto biennale, a conferma della piena fiducia nelle sue qualità umane e tecniche.
Bentornato, Andrea!
Avanti Savoia!"
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