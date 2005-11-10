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Barletta, arriva Donato Distratto: il giovane centrocampista firma fino al 2029
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Il Barletta continua a investire sui giovani e si assicura Donato Distratto. Il centrocampista classe 2007 arriva dopo l'esperienza con l'Enna e ha firmato un contratto fino al 2029.
Il Barletta guarda al futuro e mette a segno un nuovo colpo in prospettiva. Il club biancorosso ha annunciato l'ingaggio del centrocampista Donato Distratto, classe 2007, reduce dall'ultima stagione disputata con la maglia dell'Enna.
Barletta, arriva Donato Distratto: contratto fino al 2029
La SS Barletta 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per l'ingaggio di Donato Distratto. Il centrocampista classe 2007, reduce dalla stagione in Serie D con la maglia dell'Enna, ha firmato fino al 2029.
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