Ufficiale
Barletta, arriva Easton Ongaro: l'attaccante canadese firma fino al 2028
TUTTOmercatoWEB
Il Barletta rinforza il reparto offensivo con l'ingaggio di Easton Ongaro. L'attaccante canadese, reduce dalle esperienze con Trapani e Pianese, ha firmato un contratto fino al 2028.
Nuovo rinforzo per il Barletta, che punta sull'esperienza di Easton Ongaro per il proprio attacco. Il centravanti canadese classe 1998 arriva dopo l'ultima stagione trascorsa tra Trapani e Pianese e si lega al club biancorosso fino al 2028.
Barletta, arriva Easton Ongaro: contratto fino al 2028
La SS Barletta 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per l'ingaggio di Easton Ongaro. L'attaccante canadese classe 1998, reduce dalle esperienze in Serie C con Trapani e Pianese nella scorsa stagione, ha firmato fino al 2028.
Articoli correlati
Altre notizie Serie C