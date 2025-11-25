Renate, tegola Esposito in mezzo al campo: frattura scomposta della clavicola

Uscito dal campo dopo poco più di un’ora nella sfida contro il Novara nell’ultima giornata di campionato, per il centrocampista Gianluca Esposito si profila un lungo stop a causa del problema alla spalla.

Come si legge nella nota del club nerazzurro il calciatore ha infatti riportato una frattura scomposta alla clavicola. “Un grande abbraccio e tutto il sostegno possibile per Gianluca Esposito, che domenica scorsa, nel corso del secondo tempo di Novara-Renate, ha riportato la frattura scomposta della clavicola destra. Come sempre, tornerai ancora più forte 𝘶𝘢𝘨𝘭𝘪𝘶̀”.

Un duro colpo per la formazione brianzola visto che il giocatore era sceso in campo in 14 occasioni in questa stagione.