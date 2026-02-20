Certi amori non finiscono. Birkir Bjarnason fa visita al 'suo' Brescia
Oltre 100 presenze con anche 15 gol messi a segno, divisi in due esperienze diverse, non si dimenticano facilmente. E così ecco che Birkir Bjarnason si è presentato oggi in casa Brescia per seguire da vicino l'allenamento della Prima Squadra di Eugenio Corini.
Tecnico con il quale l'islandese ha lavorato nella stagione 2019/2020 proprio con le Rondinelle, quando però scese in campo solo in un'occasione nel 2-2 del 'Rigamonti' contro il Cagliari.
Bjarnason (37) si ritirato dal calcio giocato l'estate scorso dopo una carriera iniziata nel 2005 e durante la quale ha vestito le maglie di tre club italiane: Sampdoria, Pescara e, appunto, Brescia.
