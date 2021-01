Cesena, Ardizzone: "Classifica che fa piacere ma il campionato è lungo: piedi per terra"

Francesco Ardizzone, centrocampista e capitano del Cesena, ai microfoni di Radio Sportiva ha analizzato il campionato dei romagnoli: "Veniamo da un periodo positivo, con nove risultati di fila, in cui la squadra ha preso consapevolezza dei propri mezzi. Siamo contenti perché questa classifica fa naturalmente piacere ma il campionato è lungo e restiamo con i piedi per terra. Questo è un girone molto difficile con tante squadre attrezzate per vincerlo ma la serie C insegna che nulla è scontato. Noi possiamo considerarci una sorta di sorpresa che ha dimostrato di potersela giocare con tutti e vuole continuare a farlo. Il mister e il direttore Zebi ci hanno trasmesso serenità dall’inizio ma allo stesso tempo stimolato a superare i limiti attraverso il lavoro e ad accrescere così la consapevolezza. Proveremo a proseguire su questa strada fino a marzo: lì capiremo se potremo lottare per qualcosa d’importante".