Cianci denunciato, i tifosi del Novara preparano la contestazione: "Questo è uno scempio"

Clima teso a Novara dopo la denuncia da parte della Guardia di Finanza nei confronti del presidente dimissionario Marcello Cianci, trovato in possesso di 200mila euro in contanti. I tifosi della squadra piemontese, come rivela Rai Sport, starebbero infatti preparando una manifestazione di protesta per domenica prossima con lo slogan "Novara non merita questo scempio", che si terrà fuori dallo stadio Piola.