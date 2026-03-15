Club in silenzio, e punti che non arrivano. Pontedera, forse la colpa non era di Menichini

Una nuova sconfitta, maturata ieri contro il Guidonia Montecelio (che ritrova il successo dopo 14 gare), sotto la gestione del terzo allenatore stagionale, situazione anche questa abbastanza rara; in più ultimo posto in classifica, e al momento senza neppure avere la possibilità di disputare i playout, perché il quartultimo posto dista ben più di otto punto. Che la situazione del Pontedera sia estremamente grave, non c'è neppure bisogno di dirlo. Il tutto appesantito dal fatto che nel Girone B di Serie C, è stato escluso il Rimini, situazione che toglieva la retrocessione diretta dando appunto la possibilità di giocare i playoff a chi fosse arrivato poi ultimo, ammesso però non ci fosse la distanza prima citata.

Una stagione partita male, con i punti collezionati che allo stato attuale sono 18, ma è interessante capire come sono maturati. Dopo la 15ª giornata, il primo tecnico dell'anno, Leonardo Menichini, fu messo sul banco degli imputati, e di seguito esonerato, con la squadra al terzultimo posto con 12 punti all'attivo. Da quel momento, e siamo alla 32ª giornata, sono stati fatti solo 6 punti, da due allenatori, Simone Banchieri e l'attuale Piero Braglia: i due, non hanno collezionato neppure una vittoria. Anzi, il 3 gennaio, nello scontro diretto con la Torres, è arrivato anche l'ultimo posto in classifica.

Numeri alla mano, il problema non era probabilmente Menichini, e magari non lo sono stati neppure i due successori. Ma la società - fresca anche di cambio di proprietà - non si è ancora sentita in merito. Regna un assordante silenzio, anche se in tanti magari si staranno facendo domande sul proprio operato, sia esso riguardante il mercato fatto o la gestione delle risorse in generale.

Per salvare una stagione adesso, non basterà neppure più guardare a sé stessi, il che complica non poco le cose. Le vittorie, se seguite anche dai punti fatti da chi è davanti, potrebbero essere inutili. Prescindendo poi che, prima di tutto, c'è da ottenerle...