Pontedera a un passo dal cambio di proprietà. E viene esonerato il tecnico Menichini
Non solo la firma sul preliminare di cessione del club firmato nella serata di oggi . In casa Pontedera arriva anche il cambio di allenatore con l'esonero di Leonardo Menichini che era sulla panchina dei toscani dall'ottobre dello scorso anno. Questo il comunicato del club:
"La Società, contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto preliminare, comunica di aver sollevato dall’incarico il Mister Leonardo Menichini, il secondo Andrea Lisuzzo ed il collaboratore tecnico Francesco Lucchesi, con effetto immediato. Desideriamo esprimere ai Mister i più sentiti ringraziamenti per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il loro periodo alla guida della squadra.
A loro vanno i nostri migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni professionali e personali".
Nelle prossime ore è attesa la nomina del nuovo allenatore, che sarà probabilmente scelto dalla nuova proprietà, con il nome di Alessandro Calori che è stato accostato nelle scorse ore alla panchina toscana.
