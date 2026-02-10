Aramu: "La Ternana è una sfida importante per me, un rilancio. Darò sempre il massimo"

Giornata di conferenza stampa in casa Ternana, con il grande colpo del mercato invernale, Mattia Aramu, che si è presentato alla piazza, ricordando per prima cosa il primo approccio con il club: "Dopo qualche mese fermo, a gennaio mi sono incontrato con il Direttore Foresti a Milano, e c’è stato subito un feeling tra di noi - si legge su calciofere.it -. Questa è una sfida importante per me, un rilancio, e darò il massimo, perché il mio obiettivo nella vita è sempre stato quello di puntare al vertice, anche se ho avuto i miei alti e bassi. Ci vorrà tempo, ma con l’aiuto della società e della squadra mi sto rimettendo in forma e sono sicuro che faremo bene”.

Aggiunge quindi: "Mister Zanetti è stato l’allenatore che mi ha fatto meglio rendere in carriera, ma oggi voglio crescere ancora con la Ternana. Nello scorso match ho giocato i primi dieci minuti, è stato emozionante tornare in campo. Ho trovato un clima positivo, la squadra è coesa e affiatata per un unico obiettivo".

Conclude quindi parlando di mercato, perché c'erano stati dei contatti anche con club di Serie B: "Si, avevo qualcosa in ballo con alcune squadre di Serie B, però quando a gennaio mi sono incontrato con il direttore ho avuto sensazioni positive e ho accettato subito di scendere di categoria e venire a Terni".