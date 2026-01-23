Ufficiale
Ternana, colpo Mattia Aramu. Era svincolato dallo scorso 1 luglio
Con un post sui propri account social la Ternana ha comunicato l'arrivo di Mattia Aramu. Il trequartista era svincolato dallo scorso 1 luglio dopo la fine del suo contratto con il Genoa.
