Como, Gattuso: "Vogliamo chiudere bene con la Ternana. Futuro? Firma nei prossimi giorni"

In vista della sfida contro la Ternana, valida per la Supercoppa di Serie C, il tecnico del Como Giacomo Gattuso ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della gara e del proprio futuro: “Gli stimoli non mancheranno perché sfidiamo la squadra che ha fatto meglio di tutte vincendo il campionato con un mese d’anticipo. Noi non arriviamo benissimo, abbiamo qualche problema di formazione soprattutto dietro, ma mi farebbe piacere chiudere con una bella partita in casa. Domani comunque sarà una festa per tutti, perché ce lo siamo meritato, e speriamo di chiudere bene questa stagione. - conclude Gattuso – Per quanto riguarda il futuro non credo ci siano problemi è solo questione di giorni. Con la dirigenza abbiamo già parlato a grandi linee dei programmi futuri e non ci saranno problemi per la firma sul contratto”.