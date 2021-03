Comotto: "A Cesena cose mai viste in carriera, ma il Perugia andrà lo stesso in B"

A distanza di due giorni dalla sfida contro il Cesena il direttore generale del Perugia Gianluca Comotto torna sull’arbitraggio della gara e sui tre rigori, a suo dire, negati alla squadra: “In tanti anni di carriera non mi era mai capitata una situazione analoga, ho detto e ribadisco che i rigori a nostro favore erano tre, uno più clamoroso dell’altro. Davanti a decisioni tanto paradossali, la squadra si è comportata con grande sportività, ha protestato, ma con fairplay. Cosi come faccio io adesso, attento a misurare le parole per non aggiungere il danno alla beffa. Tutti sappiamo che sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. - continua Comotto delle colonne di Tuttosport - Abbiamo sempre accettato il verdetto del campo, ma questa volta non potevamo stare zitti. Provo a pensare che l’arbitro Feliciani non aveva il VAR, ma avrebbe potuto chiedere aiuto ai suoi collaboratori. E invece li ha ignorati. Il Perugia salirà di categoria, alle avversità abbiamo sempre saputo reagire e accadrà così anche da qui alla fine del campionato”.